В Туле на пенсионерку напала собака
Женщина скончалась в Ваныкинской больнице
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на 82-летнюю пенсионерку напала домашняя собака. Со множеством рваных ран, травмой головы и переломом руки 3 августа женщина была доставлена в городскую больницу. Вызов был сделан из дома пенсионерки. Была ли тулячка хозяйкой собаки, не уточняется.
По данным "КП", 12 августа женщина скончалась от массивных травматических повреждений, нанесённых собакой, в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.
ИСТОЧНИК KP.RU