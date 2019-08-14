В Туле на пенсионерку напала собака

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-14T12:52:12+03:00

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В Туле на 82-летнюю пенсионерку напала домашняя собака. Со множеством рваных ран, травмой головы и переломом руки 3 августа женщина была доставлена в городскую больницу. Вызов был сделан из дома пенсионерки. Была ли тулячка хозяйкой собаки, не уточняется.

По данным "КП", 12 августа женщина скончалась от массивных травматических повреждений, нанесённых собакой, в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

ИСТОЧНИК KP.RU