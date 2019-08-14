2019-08-14T10:16:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновеннуюбизнес-карту

Поделиться:
Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей –мгновеннуюбизнес-карту. Ее отличие от стандартной бизнес-карты состоит в сроках выдачи – получить такую карту можно всего за несколько минут.

Мгновенная бизнес-карта – универсальный инструмент для решения задач, который поможет существенно сэкономить время.Новая карта удобна для оплаты хозяйственных и бизнес-расходов, связанных с деятельностью компаний.С помощью мгновенной бизнес-картыможно:

- вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

- закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

- без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка

- без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

- распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Мгновеннуюбизнес-карту могут получить новые клиенты сразу при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для того, чтобы оформить новую карту, необходимо заключить договор на выпуск в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.

Карта является неименной, валюта выпуска – российские рубли. Тарифы на обслуживаниемгновенной бизнес-карты аналогичны тарифам по стандартной бизнес-карте.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новомосковске у 58-летнего туляка списали с банковской карты пять тысяч рублей
Открытие тульского Баташевского моста планируется на 20 августа
Установлена личность туляка, подозреваемого в краже бензогенератора
В Тульской области «ВАЗ» наехал на троих пешеходов
В Узловой Тульской области мужчина виновен в смерти своего знакомого
В Тульской области начали работу пункты весогабаритного контроля
В Туле на пенсионерку напала собака
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Для обновления геопортала Тульской области был приобретен беспилотник
В Тульской области самозахват земель будет отслеживать беспилотник
На детских площадках Арсеньевского района Тульской области выявлены нарушения
Погода в Туле 14 августа: облачно с прояснениями и +25 градусов
День города отметят под девизом: «Тула – пять веков Засечной черты»
Почему тульская река Упа — запрещенная в России организация
В Тульской области появятся большие филимоновские игрушки
В тульском Военно-историческом музее открылась выставка, посвященная спорту во время Великой Отечественной войны
По факту смертельного ДТП с участием сотрудников УФСИН возбудили уголовное дело