Для обновления геопортала Тульской области был приобретен беспилотник
Прибор позволяет получить высококачественные снимки, привязанные к системе координат с погрешностью не более 10 см
Фото: Правительство Тульской области
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В Тульской области начато обновление геопортала, где размещены ортофотопланы и 3D-модели местности. Для этого был приобретен беспилотный летательный аппарат «Геоскан 101».
Прибор позволяет получить высококачественные снимки, привязанные к системе координат с погрешностью не более 10 см. С помощью нового беспилотника уже отснято 50 кв. км территории в четырех муниципалитетах. До конца года планируется сделать аэросъемку 400 кв. км.
Также в планах приобретение второго летательного аппарата для мониторинга сельскохозяйственных земель. Оба беспилотника будут работать круглый год.
ИСТОЧНИК KP.RU