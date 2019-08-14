2019-08-14T09:37:39+03:00
Общество

В Тульской области самозахват земель будет отслеживать беспилотник

С помощью Геоскана 101 в этом году уже отснято 50 кв. км территории в 4 муниципалитетах
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульской области аэрофотосъемкой территории будет заниматься беспилотник. Он позволит получить высококачественные снимки, привязанные к системе координат с погрешностью не более 10 см.

С помощью Геоскана 101 в этом году уже отснято 50 кв. км территории в 4 муниципалитетах. До конца года планируется выполнить аэрофотосьемку 400 км2.

В планах приобрести второй летательный аппарат для мониторинга земель сельхозназначения. Как и первый, он будет работать круглый год.

Отметим, ранее была создана геодезически точная 3D-модель Тульской области. В ее основу легли данные беспилотной аэрофотосъемки и технологии ГЛОНАСС. Проведена аэрофотосъемка всей территории 26 муниципальных образований Тульской региона площадью 25 тысяч кв. км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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