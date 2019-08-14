На детских площадках Арсеньевского района Тульской области выявлены нарушения

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-14T09:33:59+03:00

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Прокуратура Арсеньевского района выявила нарушения при эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках. Проверка была проведена в частности на детской спортивной площадке на ул. Парфенова, д. 11/1.

В число нарушений входит: неустойчивое закрепление футбольных ворот (не исключает возможность их опрокидывания), не закреплены горки, элементы ограждения стоят под уклоном, что также ставит под угрозу жизнь и здоровье детей.

По результатам проверки прокуратурой района в администрацию Арсеньевского района внесено представление. Представления также внесены в МУП МО р. п. Арсеньево (детская площадка «Уют») и МКОУ ДО «Арсеньевская ДЮШ» (площадка для игры в футбол).

Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU