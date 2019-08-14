СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-14T09:10:34+03:00

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День города отметят под девизом: «Тула – пять веков Засечной черты». Концепция празднования в этом году будет объединена общей идеей – 500-летием возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

День города будет праздноваться широко, разнопланово. Основные мероприятия пройдут на 2 набережных Упы, в сквере Л. Н. Толстого. В этот день будут работать спортивные и интерактивные площадки, пункт записи на контрактную службу и т.д.

Аквашоу на Казанской набережной, «Jazz Port», "Фанфары тульского кремля" - это и многое другое ждет туляков и гостей города 7 сентября.

В 21.00 состоится концерт звёзд российской эстрады. Завершится празднование фейерверками на Площади Ленина, 2 набережных и 10 поселениях Ленинского района.

Помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU