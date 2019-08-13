Почему тульская река Упа — запрещенная в России организация
Все дело в боте
Фото: Алексей ФОКИН
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В одном из федеральных СМИ автоматические редакторы текста подписали к названию реки, на которой стоит Тула, «организация запрещена в России». Все дело в том, что многие боты запрограммированы таким образом, что автоматически подписывают такую пометку к запрещенным организациям. Таковой стала и Упа, созвучная по буквам аббревиатуры с «Украинской повстанческой армией», которая, действительно, запрещена.
Сейчас с неполадкой разобрались, и Упа стала снова рекой.
ИСТОЧНИК KP.RU