Почему тульская река Упа — запрещенная в России организация

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-13T17:49:05+03:00

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В одном из федеральных СМИ автоматические редакторы текста подписали к названию реки, на которой стоит Тула, «организация запрещена в России». Все дело в том, что многие боты запрограммированы таким образом, что автоматически подписывают такую пометку к запрещенным организациям. Таковой стала и Упа, созвучная по буквам аббревиатуры с «Украинской повстанческой армией», которая, действительно, запрещена.

Сейчас с неполадкой разобрались, и Упа стала снова рекой.

ИСТОЧНИК KP.RU