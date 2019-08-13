2019-08-13T17:27:28+03:00
Общество

В Тульской области появятся большие филимоновские игрушки

Продолжается благоустройство сквера в Одоеве
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация Одоевского районаФото: Администрация Одоевского района
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В Одоеве Тульской области продолжаются работы по благоустройству сквера «Смородина» в микрорайоне «Карин-лес». Уже в этом месяце в сквере появится один из самых знаменитых символов Тульской области — шесть больших филимоновских игрушек. Игрушки пок находятся в процессе изготовления. Известно, что их размеры будут в пределах 1 — 1,20 м.

Также в сквере планируют установить десять деревянных арок, два навеса для вьющихся растений, восемь деревянных лавочек и символика Одоева в стиле филимоновского солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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