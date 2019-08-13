2019-08-13T16:57:09+03:00
Общество

В тульском Военно-историческом музее открылась выставка, посвященная спорту во время Великой Отечественной войны

Экспозиция будет представлена до 17 августа
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Военно-историческом музее Тулы открылась выставка «Спорт во время войны». У туляков и гостей города есть возможно узнать о том, какие спортивные мероприятия проводились во время Великой Отечественной войны. Несмотря на военные условия, за это время было установлено 180 всесоюзных рекордов. По-прежнему был популярен в футбол и другие спортивные игры. А навыки физической подготовки стали как никогда необходимы в условиях военного времени.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В рамках выставки посетители смогут увидеть предметы, принадлежавшие туляку Эдуарду Николаевичу Гусеву — мастеру спорта международного класса, представителю знаменитой тульской школы велоспорта и одному из первых советских олимпийцев. Экспозиция включает в себя одежду, обувь, фото и документы из личного архива спортсмена.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка продолжит свою работу до 17 августа 2019 года.

Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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