По факту смертельного ДТП с участием сотрудников УФСИН возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-13T16:34:20+03:00

В машину ведомства въехал внедорожник, двигавшийся на красный сигнал светофора

Изменить размер текста: A A

По факту смертельного ДТП с участием сотрудников УФСИН в полиции возбудили уголовное дело. Речь о статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Напомним, 12 августа на 82 км дороги "Тула-Калуга-Михайлов-Рязань" столкнулись "Мерседес Е320", "Мазда СХ-5", "Шкода Октавия" и "Лада Ларгус". Авария унесла жизни двух сотрудников УФСИН России по Белгородской области и одного конвоируемого. Также пострадали 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU