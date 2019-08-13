На Новомосковском шоссе Тульской области столкнулись Lada и бензовоз
Информация о пострадавший и все подробности ДТП уточняются
Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:
В Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и бензовоза. По данным очевидцев, машины столкнулись в районе дома №52. Видео с места аварии попало в соцсети. На кадрах видно, что бензовоз развернуло вбок, а на легковушке сильно повреждена водительская сторона. На место происшествия прибыли спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Информация о пострадавший и все подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU