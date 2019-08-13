На Новомосковском шоссе Тульской области столкнулись Lada и бензовоз

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-13T16:13:59+03:00

Информация о пострадавший и все подробности ДТП уточняются

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В Туле на Новомосковском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и бензовоза. По данным очевидцев, машины столкнулись в районе дома №52. Видео с места аварии попало в соцсети. На кадрах видно, что бензовоз развернуло вбок, а на легковушке сильно повреждена водительская сторона. На место происшествия прибыли спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Информация о пострадавший и все подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU