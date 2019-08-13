2019-08-13T14:59:16+03:00
Происшествия

В Алексине пропала собака: туляков просят помочь ей вернуться домой

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Пропала собака ЗайкаПропала собака Зайка
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В Алексине пропала собака по кличке "Зайка". Она сорвалась с поводка вечером 12 августа около ТЦ "Диагональ" во втором микрорайоне.

Окрас собаки - светлый беж с затемненной спиной. Ошейник разгрызла. Ниже колена в холке, гладкошерстная, вес - 14 кг. Боится незнакомцев.

Всех, кто видел собаку просят откликнуться по тел. 8 (902) 697 31 28; 8 (906) 622 08 57. Также нужна помощь волонтеров в поиске собаки, тел. 8(910)941-65-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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