В Алексине пропала собака: туляков просят помочь ей вернуться домой
Пропала собака Зайка
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В Алексине пропала собака по кличке "Зайка". Она сорвалась с поводка вечером 12 августа около ТЦ "Диагональ" во втором микрорайоне.
Окрас собаки - светлый беж с затемненной спиной. Ошейник разгрызла. Ниже колена в холке, гладкошерстная, вес - 14 кг. Боится незнакомцев.
Всех, кто видел собаку просят откликнуться по тел. 8 (902) 697 31 28; 8 (906) 622 08 57. Также нужна помощь волонтеров в поиске собаки, тел. 8(910)941-65-38.
ИСТОЧНИК KP.RU