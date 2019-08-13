В Туле на ул. Рабочий проезд дерево упало на провода

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-13T14:34:23+03:00

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13 августа в Туле на ул. Рабочий проезд, 5 упало дерево. После этого береза повисла на проводах и грозит в любой момент обрушиться на землю. Вероятной причиной падения дерева могла стать его ветхость.

Фото: Алексей ФОКИН

В результате инцидента никто не пострадал. Отметим, что рядом с местом падения дерева местные жители паркуют машины, а также проезжают на автомобилях к жилым домам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/725710" frameborder="0"></iframe> Дерево упало на провода.

ИСТОЧНИК KP.RU