В Туле на перекрестке ул. Агеева и пр. Ленина столкнулись "скорая" и легковушка
В результате аварии никто не пострадал
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13 августа в Туле на перекрестке ул. Агеева и пр. Ленина столкнулись машина скорой помощи и автомобиль "SEAT".
Предварительно, скорая ехала с включёнными спецсиганалами. Предполагается, что внутри мог находиться пациент. В результате аварии никто не пострадал.
- Сотрудники полиции ведут работу по выяснению обстоятельств ДТП, - сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU