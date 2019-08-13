В Туле на перекрестке ул. Агеева и пр. Ленина столкнулись "скорая" и легковушка

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-13T14:17:58+03:00

В результате аварии никто не пострадал

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13 августа в Туле на перекрестке ул. Агеева и пр. Ленина столкнулись машина скорой помощи и автомобиль "SEAT".

Предварительно, скорая ехала с включёнными спецсиганалами. Предполагается, что внутри мог находиться пациент. В результате аварии никто не пострадал.

- Сотрудники полиции ведут работу по выяснению обстоятельств ДТП, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU