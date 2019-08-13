Житель Тульской области вырастил 503 куста конопли
В Киреевском районе местный житель вырастил на своем приусадебном участке 503 куста конопли. Информацию о незаконном промысле мужчины получили сотрудники полиции и УФСБ. Проверка подтвердила эти сведения.
Правоохранители изъяли кусты растения. Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердило, что подозреваемый культивировал коноплю.
По предварительным данным, 35-летний мужчина на участке соорудил своеобразный навес-парник, чтобы посторонние не могли видеть растения, а они сами лучше росли.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
ИСТОЧНИК KP.RU