Тульские казаки помогли найти потерявшегося ребенка в поселке Плеханово
Старший казак Климов организовал поиск совместно с казаками Манохиным и Ртищевым
Старший казак Климов организовал поиск совместно с казаками Манохиным и Ртищевым
Изменить размер текста:
Тульские казаки помогли найти потерявшегося ребенка в поселке Плеханово. Мальчик потерялся накануне у одной из местных жительниц.
К казакам, заступившим на службу по содействию в охране общественного порядка, женщина обратилась за помощью в розыске сына.
Совместными усилиями казаки Западного окружного казачьего общества нашли ребенка и передали его матери.
Отметим, казаки уже более года патрулируют улицы поселка Плеханово, а также города в рамках содействия охраны общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU