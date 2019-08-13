2019-08-13T11:55:05+03:00
Общество

Тульские казаки помогли найти потерявшегося ребенка в поселке Плеханово

Старший казак Климов организовал поиск совместно с казаками Манохиным и Ртищевым
Мария ВЛАСОВА
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Старший казак Климов организовал поиск совместно с казаками Манохиным и РтищевымСтарший казак Климов организовал поиск совместно с казаками Манохиным и Ртищевым
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Тульские казаки помогли найти потерявшегося ребенка в поселке Плеханово. Мальчик потерялся накануне у одной из местных жительниц.

К казакам, заступившим на службу по содействию в охране общественного порядка, женщина обратилась за помощью в розыске сына.

Совместными усилиями казаки Западного окружного казачьего общества нашли ребенка и передали его матери.

Отметим, казаки уже более года патрулируют улицы поселка Плеханово, а также города в рамках содействия охраны общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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