В Тульской области иномарка сбила ребенка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-13T11:42:30+03:00

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11 августа в 15:40 г. Плавске Тульской области на ул. Октябрьской мужчина на 11-летнего мальчика совершил наезд «Renault Sandero» под вправлением мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным, ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых.

В результате аварии мальчик получил различные телнсные повреждения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU