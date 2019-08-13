В Тульской области иномарка сбила ребенка
Мальчик гулял без сопровождения взрослых
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
11 августа в 15:40 г. Плавске Тульской области на ул. Октябрьской мужчина на 11-летнего мальчика совершил наезд «Renault Sandero» под вправлением мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным, ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых.
В результате аварии мальчик получил различные телнсные повреждения и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU