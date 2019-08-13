В Тульской области машина слетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-13T11:34:56+03:00

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10 августа в Веневском районе Тульской области на восьмом километре автодороги М-4 «Дон — пос. Грицовский» произошло дтп, в результате которого пострадало три человека. По предварительной информации, водитель «Skoda Oktavia» не справился с управлением и совершил съехал в правый придорожный кювет, машина перевернулась.

В салоне автомобиля находилось трое человек — водитель, 1998 года рождения, и два пассажира: несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения и молодой человек 1988 года рождения. Все участники аварии получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU