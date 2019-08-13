Тулячка украла в общежитии чужой кошелек с банковской картой
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
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Тулячка украла из соседней комнаты общежития чужой кошелек с банковской картой. Предполагается, что она свободно ночью зашла в помещение совершила кражу. Позднее с карточки было списано почти 3 тысячи рублей.
Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Правоохранители выяснили личность похитительницы.
Ей оказалась 49-летняя безработная женщина. Она призналась в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU