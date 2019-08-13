Полицейские задержали двух туляков, которые обворовывали дачников в Скуратово

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-13T11:09:04+03:00

Они похищали все, что попадало в поле их зрения

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Полицейские в Туле задержали подозреваемых в серии дачных краж. По предварительным данным, от их действий пострадал целый ряд дачников Скуратовского микрорайона.

Мужчины выбирали объекты для краж в различных садоводческих товариществах. Злоумышленники также руководствовались возможностью свободного прохода внутрь ночью или поздним вечером. Затем похищали из дач все, что попадало в поле их зрения.

К кражам оказались причастны 29-летний безработный ранее судимый местный житель и его 38-летний такой же подельник. Подозреваемые признались в содеянном. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU