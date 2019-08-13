В Тульской области «Мицубиси» стокнулся с «Рено»: 13-летняя девочка получила тяжелые травмы
По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество в движении второй иномарке
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 августа в 20.35 в городе Новомосковске произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «Мицубиси Лансер» столкнулся с «Рено Сандеро» под управлением 36-летнего мужчины.
По предварительным данным, водитель первой машины на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении второму авто.
В результате ДТП пассажира «Рено», 13-летнюю девочку, в тяжелом состоянии госпитализировали. Водителю этого автомобиля была оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU