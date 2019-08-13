В Тульской области водитель «ВАЗа» превысил скорость и спровоцировал массовое ДТП

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-13T10:24:14+03:00

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12 августа в 14.10 на 29 км дороги «Алексин-Першино» Алексинского района произошло ДТП. 43-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 210740» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 39-летней женщины.

По предварительным данным, водитель «ВАЗа» двигался на высокой скорости и не соблюдал необходимую дистанцию между машинами.

Затем «Лада» столкнулась с автомобилем «Isuzu Rodeo», за рулем которого находился 63-летний мужчина.

В результате ДТП пассажирам автомобиля «Лада Гранта», 17-летней девушке и 63-летнему мужчине, потребовалась медицинская помощь. После ее оказания их отпустили домой. На момент ДТП пассажиры были пристегнуты ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU