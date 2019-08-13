В Тульской области «ГАЗ» и «Лада» не поделили дорогу
46-летней женщине и 12-летнему мальчику потребовалась помощь медиков
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 августа в 12.40 на 23 км дороги «Тула – Новомосковск» Киреевского района произошло ДТП.
35-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ», поворачивая налево, столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта». За рулем машины находился 45-летний мужчина.
В результате ДТП пассажирам автомобиля «Лада Гранта», 46-летней женщине и 12-летнему мальчику, потребовалась помощь медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU