СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-13T09:56:57+03:00

Также стали известны самые популярные имена, которые давали туляки своим детям

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В Туле назвали самые редкие имена новорожденных в июле. Среди них - Венеция, Аксинья, Настасья, Харитон, Яромир, Елисей.

К популярным именам второго летнего месяца относятся - Александр, Иван, Артём, Михаил, Матвей, Егор, Мария, Анна, Вероника, Виктория, Ксения, Дарья.

Отметим, что всего в июле в регионе родились 531 девочка и 543 мальчика. В областном центре — 238 девочек и 263 мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU