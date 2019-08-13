Юные туляки совершили марш-бросок по территории Щегловской засеки
В соревнованиях участвовали 168 человек из 9 образовательных организаций
Фото: Администрация города Тулы
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Тульские школьники совершили марш-бросок «Спорттинейджер». Он проходил проходил по территории лесного массива Щегловской засеки по маршруту: Тула – село Высокое – Тула.
В соревнованиях участвовали 168 человек из 9 образовательных организаций. Юные туляки демонстрировали спортивные и туристические навыки, которые включены в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Ребята ориентировались на местности, метали гранаты, преодолевали «минное поле», а также показывали знания в области медицины.
По итогам марш-броска 1 место заняла команда МБОУ «Лицей № 2».
ИСТОЧНИК KP.RU