Юные туляки совершили марш-бросок по территории Щегловской засеки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-13T09:52:24+03:00

В соревнованиях участвовали 168 человек из 9 образовательных организаций

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Тульские школьники совершили марш-бросок «Спорттинейджер». Он проходил проходил по территории лесного массива Щегловской засеки по маршруту: Тула – село Высокое – Тула.

В соревнованиях участвовали 168 человек из 9 образовательных организаций. Юные туляки демонстрировали спортивные и туристические навыки, которые включены в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Ребята ориентировались на местности, метали гранаты, преодолевали «минное поле», а также показывали знания в области медицины.

По итогам марш-броска 1 место заняла команда МБОУ «Лицей № 2».

ИСТОЧНИК KP.RU