В Туле велосипедиста сбил мотоцикл без водителя

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-13T09:43:06+03:00

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В Туле в районе поселка Плеханово на велосипедиста наехал мотоцикл. По предварительной информации, мужчина на мотоцикле «Кавасаки» при проезде через железнодорожный переезд упал со своего транспортного средства, а мотоцикл поехал дальше и сбил едущего впереди велосипедиста. После случившегося инцидента мотоциклист скрылся с места происшествия. По некоторым данным, на мотоцикле находилась еще девушка-пассажир.

Велосипедиста с различными травмами на попутной машине доставили в больницу.

Личность виновника аварии устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU