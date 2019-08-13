В Тульской области главбух попалась на четырех эпизодах мошенничества

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-13T09:22:41+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

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В Суворове 41-летнего главного бухгалтера муниципального предприятия обвиняют в мошенничестве. Следователи установили четыре эпизода преступления, совершенные обвиняемой.

По версии следствия, в период с июля 2014 года по декабрь 2015 года она обманом похитила 175 253 рубля со своей работы.

На этапе расследования уголовного дела женщина добровольно возместила причиненный имущественный ущерб. Она находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU