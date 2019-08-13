Продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ и государственном выпускном экзамене

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-13T09:21:11+03:00

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Продолжается прием заявлений на участие в едином государственном экзамене и государственном выпускном экзамене в дополнительные сроки.

Принять участие могут выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам или получившие неудовлетворительный результат в этом году.

Выпускники, имеющие аттестат о среднем общем образовании, но желающие улучшить полученные результаты, к участию в экзамене в дополнительные сороки не допускаются.

Сроки проведения экзаменов:

3 сентября 2019 (вторник) – русский язык; 6 сентября 2019 (пятница) – математика (базовый уровень); 20 сентября 2019 (пятница) – русский язык, математика (базовый уровень) – резервный день.

Заявления принимаются до 19 августа 2019 года включительно в общеобразовательной организации, в которой осваивались программы школьного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU