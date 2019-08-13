Продолжается прием заявлений на участие в ЕГЭ и государственном выпускном экзамене
Продолжается прием заявлений на участие в едином государственном экзамене и государственном выпускном экзамене в дополнительные сроки.
Принять участие могут выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам или получившие неудовлетворительный результат в этом году.
Выпускники, имеющие аттестат о среднем общем образовании, но желающие улучшить полученные результаты, к участию в экзамене в дополнительные сороки не допускаются.
Сроки проведения экзаменов:
3 сентября 2019 (вторник) – русский язык; 6 сентября 2019 (пятница) – математика (базовый уровень); 20 сентября 2019 (пятница) – русский язык, математика (базовый уровень) – резервный день.
Заявления принимаются до 19 августа 2019 года включительно в общеобразовательной организации, в которой осваивались программы школьного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU