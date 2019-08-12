В Тульской области мужчина ударил ножом дворника
В г. Донском Тульской области мужчина нанес ножевые ранения дворнику торгового центра. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. По словам очевидцев, подозреваемый после словесного конфликта нанес мужчине удар ножом в область живота и скрылся в торговом центре.
На втором этаже торгового помещения росгвардейцами был задержан похожий по приметам гражданин. Им оказался 43-летний местный житель, ранее имевший судимость.
Пострадавший был госпитализирован, на сегодняшний момент его состояние оцентвается как стабильное.
По делу подозреваемого проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU