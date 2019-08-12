2019-08-12T18:03:22+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина ударил ножом дворника

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В г. Донском Тульской области мужчина нанес ножевые ранения дворнику торгового центра. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. По словам очевидцев, подозреваемый после словесного конфликта нанес мужчине удар ножом в область живота и скрылся в торговом центре.

На втором этаже торгового помещения росгвардейцами был задержан похожий по приметам гражданин. Им оказался 43-летний местный житель, ранее имевший судимость.

Пострадавший был госпитализирован, на сегодняшний момент его состояние оцентвается как стабильное.

По делу подозреваемого проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области опрокинулся автомобиль с годовалым ребенком
В Туле женщина сбила семилетнего ребенка
В Тульской области мужчина хотел ограбить кофейню
Подготовка к отопительному сезону: какие УК отстают от графика
В Тульской области несовершеннолетний парень чуть пытался выхватит у женщины из рук сумку
В московском Музее Победы пройдет выставка, посвященная подвигу уроженки Тульской области снайпера Марии Поливановой
ДТП с участием детей: в Тульской области под колеса мотовездехода попали трое человек
Где в Туле установят треноги с 12 по 22 августа
Трое сотрудников УФСИН погибли в страшной аварии под Тулой
В ДТП в Тульской области погибли трое сотрудников УФСИН
В Туле продолжается ремонт ул. Оборонной
В Тульской области водитель мог угнать машину, на которой разбились три девушки
В Туле ветер выбил стекла в многожтажке
14 августа в Туле по ряду адресов ожидаются перебои водоснабжения
В Тульской области за июль-2019 пожарными было ликвидировано 368 пожаров