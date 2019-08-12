В Тульской области опрокинулся автомобиль с годовалым ребенком
Пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
10 августа в на 139 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» Веневского района Тульской области девушка 1992 года рождения за рулем машины «Hyundai Getz» превысила рекомендуемую скорость движения и с учетом погодных условий слетела в кювет по ходу движения. Автомобиль с находящимся в салоне ребенком 2018 года рождения опрокинулся. Мальчик находился сзади в детском удерживающем кресле.
Пострадавшие с различными травмами после оказания медицинской помощи были отпущены.
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU