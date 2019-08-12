2019-08-12T17:39:53+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина хотел ограбить кофейню

Росгвардия задержала злоумышленника на месте
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Вневедомственной охраной Росгвардии по г. Новомосковску у выхода из кафе был задержан мужчина, который проник в заведение и хотел ограбить кассу. В этот момент продавец успела нажать на тревожную кнопку. Увидев экипаж группы задержания вневедомственной охраны, который незамедлительно прибыл на место, злоумышленник хотел скрыться бегством, но был задержан. После злоумышленник был передан сотрудникам полиции.

Как выяснилось позже, преступнику все-таки удалось вытащить из кассы денежные средства в размене 2 500 рублей.

По факту данного преступления проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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