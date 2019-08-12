Подготовка к отопительному сезону: какие УК отстают от графика

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-12T17:08:49+03:00

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В ходе городского штаба с управляющими компаниям обсудили подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. В ходе совещания стало известно, что большинство управляющих компаний выдерживают утвержденные планы работы, но есть и отстающие. Например, в УК «21 Век» работают всего две бригады, уже есть отставание в 14МКД. Решено было направить на данную управляющую компанию письмо в прокуратуру города с просьбой проверить ее деятельность.

Также без претензий не обошлись такие управляющие компании, как УК «Восход», УК «Астек», УК «Домовой», УК «РСК-71», УК «Тульский двор», УК «Тулжилхоз».

ИСТОЧНИК KP.RU