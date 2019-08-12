2019-08-12T16:51:34+03:00
Происшествия

В Тульской области несовершеннолетний парень чуть пытался выхватит у женщины из рук сумку

Вина обвиняемого полностью подтверждена
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В г. Алексине Тульской области 17-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своими приятелями проходил около одного из домов по ул. Героев-Алексинцев, где увидел идущую впереди женщину. Парень подошел к ней и ударил в спину ногой, от чего она упала на асфальт. Тогда преступник начал вырывать у потерпевшей из рук сумку, но женщина отказывалась ее отдавать и звала на помощь. В связи с этим парень протащил ее по асфальту, тем самым причинив потерпевшей телесные повреждения. После этого он скрылся с места преступления.

На этапе расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением (покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) для рассмотрения по существу было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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