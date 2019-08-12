2019-08-12T16:29:58+03:00
Общество

В московском Музее Победы пройдет выставка, посвященная подвигу уроженки Тульской области снайпера Марии Поливановой

Выставка продлится до конца августа 2019 года
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФГБУК «Музей Победы»Фото: ФГБУК «Музей Победы»
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14 августа в Музее Победы в рамках проекта «Война: день за днем» откроется мини-выставка, посвященная Героям Советского Союза снайперам Марии Поливановой и Наталье Ковшовой. Одна из низ, Мария Поливанова, - тулячка, родилась в 1922 году в деревне Нарышкино Тульской губернии.

Мария Поливанова и Наталья Ковшова — подруги, участвовавшие вместе в обороне Москвы, а затем в составе 130-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии сражались на территории Новгородской области. 14 августа 42-го года их группа вступила в неравный бой с противником. Обе девушки были ранены. Расстреляв весь запас с патронами, они взорвали себя вместе с окружавшими их вражескими солдатами. В 1943 году Наталье Ковшовой и Марии Поливановой посметрно были присвоены звания Героев Советского Союза.

Экспозиция выставки будет представлена 15 предметами. Посетители увидят первую почтовую марку 1944 года, посвященную подвигу девушек, а также их фотографии и образцы снаряжения советских снайперов — оптический прицел и бинокль.

Среди раритетных экспонатов — выпуск газеты «Красный воин» (23 октября 1941 года). Там была опубликована клятва Натальи и Марии с обещанием стойко сражаться за Родину.

Выставка продолжит работу до конца августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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