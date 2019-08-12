ДТП с участием детей: в Тульской области под колеса мотовездехода попали трое человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-12T15:48:21+03:00

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8 августа в Киреевском районе Тульской области 11-летний мальчик без разрешения взрослых сел за руль мотовездехода. В итоге он не справился с управлением и выехал на обочину по ул. Победы. В результате под колеса попала 2-х летняя девочка, которая получила различные травмы и была госпитализирована с места происшествия.

Как сообщает Центр71, вездеход сбил троих человек — бабушку и двух ее внучек. От наезда мотовездехода все получили травмы различной степени. Бабушка и старшая девочка от госпитализации отказались. За здоровье младшей, 2-х летней девочки сейчас борются врачи.

Данной аварией заинтересовалась прокуратура. Результаты проверки происшествия на контроль взяло областное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU