Где в Туле установят треноги с 12 по 22 августа

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-12T14:24:43+03:00

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Как сообщает ГУ ГИБДД по Тульской области, треноги установят по следующим адресам: Тула Посёлок Мясново, улица Кабакова, 38 Тула, Венёвское шоссе, 11, Октябрьская улица, 301, Октябрьская улица, 91, проспект Ленина, 95 Тула, пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена, пересечение улиц Кирова и Немцова Тула, пересечение улиц Рязанской и Овражной, пересечение улиц Кирова и Ложевой.

Автодорога "Тула-Новомосковск"

52 км+800, 51 км+200, 47 км+970, 42 км +280, 31 км+700, 20 км+390, 10 км+070, 6 км +410

Автодорога "Быковка-Богородицк" 17 км

Автодорога "Калуга-Перемышль-Белев-Орел" 94 км

Автодорога "Болохово - Шварц" 3 км

Автодорога "Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая" 109 км

Автодорога "Тула-Белев" 65 км

Автодорога "Донской-Богородицк" 15 км

Автодорога "Лапотково-Ефремов" 97 км

Автодорога "Тула-Белев" 8 км М-4 Дон, 237-й км+700 М-4 Дон, 211-й км+400

Автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" 158 км+300, 98 км+400, 81 км+540

Чернский район, М-2 Крым, 303-й км+550, М-2 Крым, 291-й км+674, М-2 Крым, 282-й +190 Щёкинский район, М-2 Крым, 203-й км+180 М-2 Крым, 192-й км+450 МО Тула, Привокзальный территориальный округ, М-2 Крым, 187-й км+081, М-2 Крым, 184-й км+350 МО Тула, Зареченский территориальный округ, М-2 Крым, 169-й км+410, М-2 Крым, 164-й км+800, М-2 Крым, 163-й километр Заокский район, М-2 Крым, 123-й км+950

ИСТОЧНИК KP.RU