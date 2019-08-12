Трое сотрудников УФСИН погибли в страшной аварии под Тулой

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-12T14:25:24+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошла в понедельник, 12 августа на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» около 13 часов по московскому времени. Сообщается, что автомобиль сотрудников ФСИН Белгородской области поворачивала на зеленый сигнал светофора, когда в нее врезался внедорожник. В результате столкновения на скорости машины "Мерседес", "Мазда", "Шкода" и "Лада" превратились в жуткое месиво. В настоящий момент на месте работают спасатели и сотрудники медицинских служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно известно, что в момент ДТП погибли 4 сотрудника ФСИН, еще 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Фото: МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU