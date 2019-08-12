В ДТП в Тульской области погибли трое сотрудников УФСИН

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-12T14:41:42+03:00

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На 82-м км дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП: столкнулись машина УФСИН России по Белгородской области и внедорожник.

Машина ведомства поворачивала на Т-образном перекрёстке на зелёный сигнал. В это время в нее въехал внедорожник, который ехал на красный. По пути были задеты ещё две машины. Водитель внедорожника был трезв.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Таким образом, ДТП собрало 4 автомобиля - "Мерседес Е320", "Мазда СХ-5", "Шкода Октавия" и "Лада Ларгус".

По предварительным данным, в машине УФСИН погибли трое. Спецконтингента в их авто не было. В результате ДТП, предварительно, пострадали еще четверо.

- Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение причин случившегося. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке автодороги, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU