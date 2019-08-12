В Туле продолжается ремонт ул. Оборонной

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-12T13:03:33+03:00

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На ул. Оборонной продолжаются масштабные работы по ремонту дороги. С 3 июля и до сегодняшнего дня отремонтировали уже 2 участка (ул. Советская — ул. Колетвинова) и ( ул. Колетвинова — ул. Л. Толстого).

На данный момент работы проводятся на участке ул. Л. Толстого — ул. Кауля.

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе круглосуточных работ уже проведена установка 126 м дорожного бортового камня, разборка 200 п. м плитки, разборка 100 п. м щебня, зачистка 120 п. м рельсов, засыпка 100 п. м щебня, устройство 200 м верхнего слоя межрельсового пространства.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что движение транспорта на ремонтируемом участке дороги приостановлено. Объехать участок можно по ул. П. Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU