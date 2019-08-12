В Тульской области водитель мог угнать машину, на которой разбились три девушки

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-12T12:55:02+03:00

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В Кимовске мужчина, находившийся за рулём автомобиля «Мицубиси», мог угнать его. Таковы предварительные выводы правоохранителей.

Предполагаемый виновник смертельного ДТП выпивал с владельцем иномарки. Когда тот отправился спать, подозреваемый взял ключи от автомобиля, стоявшего на улице, и уехал. Мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Напомним, 31-летний местный житель не справился с управлением и врезался на «Мицубиси» в дерево. В аварии погибли три девушки. За жизнь еще одной борются врачи. После случившегося мужчина сбежал с места происшествия. Однако его задержали полицейские. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU