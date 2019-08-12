В Туле ветер выбил стекла в многожтажке
Услышав хлопок и звон стекла, соседи вызвали службу спасения
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В многоэтажном доме на ул. Ф. Энгельса сильный порыв ветра выбил в квартире окна. Как сообщает Myslo, соседи позвонили в службу спасения, услышав хлопок и звон бьющегося стекла. На место происшествия прибыли газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС.
Как установили пожарные при осмотре, хозяева в квартире не находились.
Основная версия, которую заключили специалисты, стекла выбил сильный порыв ветра, от которого резко закрылось распахнутое окно.
ИСТОЧНИК KP.RU