2019-08-12T12:44:29+03:00
Происшествия

В Туле ветер выбил стекла в многожтажке

Услышав хлопок и звон стекла, соседи вызвали службу спасения
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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В многоэтажном доме на ул. Ф. Энгельса сильный порыв ветра выбил в квартире окна. Как сообщает Myslo, соседи позвонили в службу спасения, услышав хлопок и звон бьющегося стекла. На место происшествия прибыли газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС.

Как установили пожарные при осмотре, хозяева в квартире не находились.

Основная версия, которую заключили специалисты, стекла выбил сильный порыв ветра, от которого резко закрылось распахнутое окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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