14 августа в Туле по ряду адресов ожидаются перебои водоснабжения

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-12T12:26:46+03:00

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14 августа с 8:00 и до окончания плановых профилактических работ будет наблюдаться пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы в квартале: пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Разанская — Калужское шоссе, а также д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, район Зеленстроя, поселки Косая гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово и Скуратовские выселки.

Приостановлена подача холодной воды ожидает п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Нижняя Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, с. Зайцево.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU