В Тульской области за июль-2019 пожарными было ликвидировано 368 пожаров

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-12T12:10:34+03:00

МЧС России по Тульской области подвели результаты деятельности за минувший месяц

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9 августа спасатели МЧС России по Тульской области подвели результаты деятельности за минувший месяц. Таким образом, а июле 2019 года пожарно-спасательными подразделениями было оказано реагирование на 1207 вызовов, ликвидировано 368 пожаров. Для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидаций последствий ДТП, оказаний помощи населению и организациям осуществлено 284 выезда.

Также в июле текущего года звенья газодымозащитной службы применялись 35 раз, из задымленных помещений вынесен 1 человек и 13 эвакуировано, проведено 17 пожарно-тактических учений.

Среди проверок сотрудниками МЧС было проведено 89 плановых и 135 внеплановых, вручено 197 предписаний и выявлено 851 нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU