В Тульской области за июль-2019 пожарными было ликвидировано 368 пожаров
9 августа спасатели МЧС России по Тульской области подвели результаты деятельности за минувший месяц. Таким образом, а июле 2019 года пожарно-спасательными подразделениями было оказано реагирование на 1207 вызовов, ликвидировано 368 пожаров. Для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидаций последствий ДТП, оказаний помощи населению и организациям осуществлено 284 выезда.
Также в июле текущего года звенья газодымозащитной службы применялись 35 раз, из задымленных помещений вынесен 1 человек и 13 эвакуировано, проведено 17 пожарно-тактических учений.
Среди проверок сотрудниками МЧС было проведено 89 плановых и 135 внеплановых, вручено 197 предписаний и выявлено 851 нарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU