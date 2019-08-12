13 августа в Туле по некоторым адресам отключат газ
Отключение планируется в связи с проведением профилактических работ
Фото: Архив "КП"
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13 августа в связи с проведением профилактических работ АО «Тулагоргаз» проводит плановое отключение газа по адресам:
Тула, ул. Вознесенского, д. 1;
ул. Красноармейский проспект, д. 28;
ул. Староникитская, д. 90, п. №1.
Работы будут включать в себя техническое обслуживание газового оборудования и проверку герметичности газопроводов.
Напоминаем, что во время восстановления газоснабжения, в доме необходимо присутствие жителей, иначе возобновление подачи газа не состоится.
ИСТОЧНИК KP.RU