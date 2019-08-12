13 августа в Туле по некоторым адресам отключат газ

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-12T10:32:19+03:00

Отключение планируется в связи с проведением профилактических работ

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13 августа в связи с проведением профилактических работ АО «Тулагоргаз» проводит плановое отключение газа по адресам:

Тула, ул. Вознесенского, д. 1;

ул. Красноармейский проспект, д. 28;

ул. Староникитская, д. 90, п. №1.

Работы будут включать в себя техническое обслуживание газового оборудования и проверку герметичности газопроводов.

Напоминаем, что во время восстановления газоснабжения, в доме необходимо присутствие жителей, иначе возобновление подачи газа не состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU