Туляки водили ночные хороводы вокруг патрульной машины

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-12T09:56:18+03:00

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В ночь с 10 на 11 августа на на парковке одного из тульских торговых центров местные жители устроили хоровод вокруг патрульной машины. В соцсети появилось видео с записью ночного беспорядка.

По полученным данным, на территории ТЦ автолюбители довольно часто устраивают дрифт, и эта ночь не стала исключением. Проследить за порядком приехали сотрудники правопорядка. В ответ на это туляки разыграли ночной хоровод вокруг машины полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU