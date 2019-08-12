Туляки водили ночные хороводы вокруг патрульной машины
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье
Фото: стоп-кадр видео
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В ночь с 10 на 11 августа на на парковке одного из тульских торговых центров местные жители устроили хоровод вокруг патрульной машины. В соцсети появилось видео с записью ночного беспорядка.
По полученным данным, на территории ТЦ автолюбители довольно часто устраивают дрифт, и эта ночь не стала исключением. Проследить за порядком приехали сотрудники правопорядка. В ответ на это туляки разыграли ночной хоровод вокруг машины полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU