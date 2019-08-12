СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-12T09:42:56+03:00

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В Тульской области за сутки обнаружили семь нелегалов. По предварительным данным, в Туле 27-летняя безработная женщина зарегистрировала в своей квартире 5 иностранцев. В Заокском районе 64-летний мужчина поставил на учет 2 иностранцев.

При этом никто из указанных жителей региона не предоставил зарегистрированным фактических мест для проживания.

В полиции проводится процессуальная проверка фактов фиктивной постановки на учет иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU