В Тульской области за сутки обнаружили семь нелегалов
В полиции проводится процессуальная проверка фактов фиктивной постановки на учет иностранцев
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В Тульской области за сутки обнаружили семь нелегалов. По предварительным данным, в Туле 27-летняя безработная женщина зарегистрировала в своей квартире 5 иностранцев. В Заокском районе 64-летний мужчина поставил на учет 2 иностранцев.
При этом никто из указанных жителей региона не предоставил зарегистрированным фактических мест для проживания.
В полиции проводится процессуальная проверка фактов фиктивной постановки на учет иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU