В Тульской области задержали виновника смертельного ДТП, который скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-12T12:49:41+03:00

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Полицейские задержали мужчину, который, предположительно, находился за рулем автомобиля «Мицубиси». Напомним, в субботу утром он въехал в дерево. По предварительным данным, 31-летний местный житель не справился с управлением. Затем он скрылся с места происшествия. В результате ДТП погибли три девушки. Одну доставили в больницу.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции получили сведения о возможном местонахождении мужчины. В дальнейшем эта информация подтвердилась. Он был задержан и доставлен в отдел МВД для разбирательства.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU