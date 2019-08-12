В Тульской области иномарка въехала в дерево: погибли три девушки

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-12T09:18:17+03:00

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

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10 августа в Кимовске на ул. Первомайской произошло ДТП. Около 5 утра водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» не справился с управлением и наехал на дерево.

В аварии погибли три девушки, находившиеся в салоне. По предварительным данным, еще одну пассажирку иномарки госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МОМВД России "Кимовский" установят все детали случившегося, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU