В Тульской области иномарка въехала в дерево: погибли три девушки
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 августа в Кимовске на ул. Первомайской произошло ДТП. Около 5 утра водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» не справился с управлением и наехал на дерево.
В аварии погибли три девушки, находившиеся в салоне. По предварительным данным, еще одну пассажирку иномарки госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МОМВД России "Кимовский" установят все детали случившегося, сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU