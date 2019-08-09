У тулячки чуть не сорвался отпуск из-за задолженности

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-09T17:50:17+03:00

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Тулячка долгое время не предпринимала никаких мер по погашению налоговой задолженности. В соответствии с Федеральным Законом судебными приставами ей были разъяснены все возможные меры принудительного исполнения, в том числе и запрет на выезд из страны. Но все предупреждения о негашении задолженности неплательщица игнорировала, пока исполнительное производство судебных приставов Центрального района не вступило в силу.

Собравшись провести отпуск за границей, тулячке незамедлительно пришлось выплатить всю имеющуюся задолженность, которая к этому времени насчитывала уже 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU