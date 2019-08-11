В ЦО № 50 в тульском поселке Шатск заменили старые деревянные окна на пластиковые

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-09T17:51:51+03:00

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В ЦО № 50 в поселке Шатск заменили старые деревянные окна на пластиковые. Замена обошлась почти в 700 тысяч рублей.

Работу провели в рамках программы «Народный бюджет». Ее качество оценила приемная комиссия.

В нее вошли представитель городской службы единого заказчика, главного управления по Пролетарскому округу, фирмы-подрядчика, родительского комитета, секретарь Общественного совета муниципального образования г. Тула.

ИСТОЧНИК KP.RU